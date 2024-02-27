وذكرت الشركة، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي تم تأسيسها مطلع العام الجاري، أنها ستطرح 794.7 مليون سهم تمثل 24.99 بالمئة من أسهمها.

ويبدأ الطرح في الخامس من مارس المقبل وينتهي يوم الثلاثاء 12 مارس للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وفي 13مارس للمؤسسات الاستثمارية. وتوقعت الشركة أن يتم بدء تداول أسهم الشركة في مارس المقبل.

وقالت "باركن" إنها تعتزم دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر.

وتدير الشركة 175 ألف مكان لانتظار السيارات في جميع أنحاء دبي بالإضافة إلى 4 آلاف مكان آخر أو نحو ذلك في مواقف السيارات متعددة الطوابق، وحوالي 18 ألف مكان في المرافق المملوكة للمطورين.

وبحسب القانون الذي أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، مطلع يناير، والخاص بتأسيس شركة "باركن"، فإنه لا يجوز أن تقل نسبة ملكية حكومة دبي عن 60 بالمئة من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.