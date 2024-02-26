وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، تدشين الصندوق الذي قال جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد، إنه لن يستثمر سوى في صناديق رأس المال الاستثماري.

وأضاف أن الصندوق لن يستثمر في الأسهم الخاصة أو الديون، بحسب رويترز.

ويهدف ما يعرف "بالصندوق القابض" إلى "تحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري، وفي الوقت نفسه دعم التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة".

وقال الجهاز إن الصندوق يهدف أيضا إلى جذب الشركات العالمية في مجال رأس المال الاستثماري ورواد الأعمال إلى قطر ودول الخليج العربية الأخرى "مما يوفر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال".

وقال منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في البيان إن الجهاز يطلق هذا البرنامج "لضمان حصول الشركات المبتكرة على رأس المال والدعم المقدم من صناديق رأس المال الجريء بسهولة لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وتواجدها في سوق قطر، وفي دول الخليج العربي، والتوجه في نهاية المطاف نحو السوق العالمية".

وزاد جهاز قطر للاستثمار من حجم استثماراته في قطاع التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء تدشين الصندوق خلال افتتاحه قمة "الويب قطر 2024".