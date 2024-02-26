تحركات الأسعار

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة عند الإغلاق.

وصعد المؤشر بنسبة 3.4 بالمئة إلى الآن في 2024 حتى أنه أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة مدفوعا بتوقعات كبيرة بتيسير السياسة النقدية مبكرا وبموسم أرباح قوي.

وبلغ المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم وأغلق على ارتفاع مدعوما بصعود سهم شركة راينميتال للصناعات الدفاعية 2.8 بالمئة.

وقد يؤدي استمرار الاتجاه النزولي للتضخم في منطقة اليورو، مع بيانات من المقرر صدورها يوم الجمعة، إلى زيادة الآمال في أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على المدى القريب وتحقيق الأسهم مزيدا من المكاسب.

ومع ذلك، يتوقع المتعاملون أن يثبت البنك في اجتماعه للسياسة النقدية الشهر المقبل أسعار الفائدة.

وسيقيم المتعاملون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم، والمقرر صدورها يوم الخميس مع استمرار تقليص التوقعات بتيسير السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ليتصدر تراجع القطاعات، بينما ارتفع مؤشر التكنولوجيا 0.4 بالمئة بقيادة قفزة سهم شركة "بي.إي" لصناعة أشباه الموصلات 6.5 بالمئة.

وقفز سهم "زيلاند فارما" بنسبة 35.7 بالمئة بعدما أدى عقار تجريبي تطوره مع شركة أخرى إلى ما وصفاه بنتائج "رائدة" في مرحلة متوسطة من علاج الكبد الدهني.

وصعد سهم كينيفيك السويدية بنسبة 5.4 بالمئة بسبب خطط لبيع حصتها بالكامل في "تيلي2" للمستثمر الفرنسي كزافييه نيل، وشركته إلياد للاتصالات.

وزاد "سهم تيلي2" بنسبة 5.3 بالمئة.