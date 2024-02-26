تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتا أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى 82.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:17 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 69 سنتا أي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 77.18 دولار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين في اليمن كادوا أن يصيبوا ناقلة ترفع العلم الأميركي يوم السبت.

وتُركت سفينة أخرى هاجمها الحوثيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، وشوهدت والوقود يتسرب منها.

وقال فيل فلين المحلل لدى "برايس فيوتشرز غروب": "نعود على ما يبدو إلى التركيز على العرض.. الطلب قوي جدا، وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالعرض والطلب".

وقال فلين إن من المتوقع أيضا أن تبدأ المصافي في استعادة قدرتها الإنتاجية في مارس بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المقررة في المصافي الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6 بالمئة من طاقتها في الأسبوعين الماضيين.

وتراوح سعر تداول النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل منذ نوفمبر، إذ بدد ارتفاع الإمدادات الأميركية والمخاوف من ضعف الطلب الصيني تخفيضات إمدادات أوبك+ على الرغم من الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة.