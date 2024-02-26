وحققت الشركة العالمية القابضة خلال عام 2023 أداءً مالياً قوياً، حيث وصلت الإيرادات إلى 60.1 مليار درهم إماراتي (نحو 16.36 مليار دولار)، بزيادة قدرها 17.9 بالمئة، بالمقارنة مع 50.9 مليون درهم في العام السابق.

ويُعزى هذا النمو في الإيرادات إلى عمليات الاستحواذ المهمة للشركة والأداء المالي العالي لأعمالها الحالية، مع تسجيل مبيعات قياسية في قطاع الأعمال البحرية والتجريف وقطاع العقارات.

وسجلت الشركة العالمية القابضة صافي أرباح قوي بلغ 32.95 مليار درهم إماراتي، كما حققت ربحية السهم ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعفت من 6.81 درهم إلى 12.55 درهم.

وحققت الشركة أرقاما قياسية بجميع شركاتها التابعة ذات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك العقارات والإنشاءات، المرافق، الرعاية الصحية، الأغذية والزراعة، الأعمال البحرية والجرف، والخدمات.

هذا وقد شهدت المجموعة مزيداً من التوسع في قطاعات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإدارة المجموعة.

أبرز الإنجازات:

استحوذت أدمو لايفستايل القابضة المشروع المشترك لألفا ظبي القابضة على "سي لا في"، ومجموعة "ناموس" وسلسة مطاعم أم شريف في خطة لتنويع محفظتها في قطاع الحياة العصرية والمطاعم الراقية والضيافة.

تأسست شركة سيريوس العالمية القابضة للاستفادة من التقنيات الثورية والتحول الرقمي لتحقيق الاستدامة ومحاربة التغيير المناخي.

تحتل مبادرات الاستدامة مقدمة أولويات الشركة العالمية القابضة، حيث شاركت الشركة في مؤتمر الأطراف COP28، لتستعرض إنجازات 19 من شركاتها التابعة، هذا وأطلقت الشركة العالمية القابضة مركز "بروسيد" للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

استحوذت الشركة العالمية القابضة على 49 بالمئة من شركة مدن العقارية في خطوة استراتيجية للتوسع في قطاع العقارات والإنشاءات.

وساهم الاستثمار في الاكتتاب الأولي على شركة تعدين البيتكوين "فينيكس" في تعزيز مكانة الشركة العالمية القابضة في مجال البلوك تشين وحلول العملات المشفرة على نطاق عالمي.

وبحسب بيان الشركة، يمثل تأسيس شركة "2بوينت زيرو" خطوة هامة في استراتيجية الشركة العامة القابضة ويعزز مكانتها في مجال الابتكار، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والمواد والموارد وتمويل المناخ.