وقد تتيح بيانات رئيسية بشأن التضخم وبيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع مؤشرات على خفض الفائدة المحتمل.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 13.26 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 39144.79 نقطة في بداية التداولات.

واستهل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" التعاملات على ارتفاع بواقع 4.20 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 5093.00 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 17.63 نقطة أو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 16014.45 نقطة.