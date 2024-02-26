ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" بشكل طفيف في بداية التداولات، الاثنين، وذلك بعد ارتفاع حاد بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل عودة تركيز المستثمرين على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
وقد تتيح بيانات رئيسية بشأن التضخم وبيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع مؤشرات على خفض الفائدة المحتمل.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 13.26 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 39144.79 نقطة في بداية التداولات.
واستهل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" التعاملات على ارتفاع بواقع 4.20 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 5093.00 نقطة.
وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 17.63 نقطة أو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 16014.45 نقطة.