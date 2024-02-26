وانقسم محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل القرار، إذ توقع سبعة منهم تثبيت أسعار الفائدة ورجح سبعة آخرون خفضا جديدا قدره 25 نقطة أساس.

وثبت البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.5 بالمئة.

وكان البنك قبل الخفض الذي أقره في يناير، قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في إطار دورة تشديد نقدي قوية من أدنى معدلاتها على الإطلاق عند 0.1 بالمئة في أبريل 2022، ثم توقف مؤقتا عن الرفع في يوليو الماضي.

وانخفض معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6 بالمئة في يناير ليبقى ضمن النطاق السنوي المستهدف بين واحد وثلاثة بالمئة.

وانكمش الاقتصاد 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع مما يعكس الخسائر الناجمة عن الحرب في غزة، لينهي عام 2023 بتسجيل نمو قدره اثنان بالمئة.