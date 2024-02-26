وبحسب تقرير نشرته "سي إن إن"، ففي عام 2023، حققت شركة Luckin إجمالي إيرادات داخل البر الصيني قدره 24.9 مليار يوان (3.5 مليار دولار)، بزيادة 87 بالمئة عن العام السابق، وفقًا لنتائجها المالية.

ولم تقم الشركة بتقسيم إيراداتها حسب الموقع الجغرافي، لكن الغالبية العظمى من مبيعاتها تأتي من الصين.

وعلى المستوى الدولي، تمتلك الشركة الصينية 30 منفذًا لبيع القهوة فقط في سنغافورة، أولها ظهر في مارس الماضي.

وبالمقارنة، أعلنت شركة ستاربكس في الصين، عن إيرادات إجمالية قدرها 3.05 مليار دولار للعام المالي 2023 الذي انتهى في الأول من أكتوبر، بحسب تقرير "سي إن إن".

وقالت Luckin، ومقرها مدينة شيامن، إن صافي الربح غير المدقق لعام 2023 وصل إلى 2.85 مليار يوان (396 مليون دولار)، مقارنة بنحو 488 مليون يوان (68 مليون دولار) في عام 2022.

وتقول الشركة، التي تطلق على نفسها أكبر سلسلة مقاهي في الصين، إنها تفوقت على ستاربكس في البر الرئيسي للصين من حيث عدد منافذ البيع في عام 2019.

وكان الارتفاع في مبيعات Luckin العام الماضي مدفوعًا جزئيًا بتوسعها السريع.

وبحلول نهاية عام 2023، كان لدى Luckin نحو 16,218 متجرًا في الصين، أي ما يقرب من ضعف عددها في عام 2022 الذي بلغ 8200 متجر.

وكان لدى ستاربكس 6975 متجرا في الصين حتى نهاية يناير، وفقا لأحدث نتائج ربع سنوية للشركة نشرت في وقت سابق من هذا العام.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 14.5 بالمئة عن العام السابق.

ويتم تشغيل بعض متاجر Luckin ذاتيًا، بينما تتم إدارة البعض الآخر بواسطة شركاء، إلا أن منافذ ستاربكس في الصين مملوكة بالكامل للشركة.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال ستاربكس أكبر سلسلة مقاهي على الإطلاق، حيث تضم 38.586 متجرًا حول العالم، والولايات المتحدة والصين هما أكبر أسواقها.