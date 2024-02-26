ووفقا للوثيقة التي أُرسلت بالبريد الإلكتروني لبنوك اليوم الاثنين واطلعت عليها رويترز، كلف صندوق الثروة السيادي في المملكة الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار بنوك غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب حكومة المملكة، الشهر الماضي إلى موجة إصدار سندات من جانب الأسواق الناشئة التي تسعى للاستفادة من ارتفاع الطلب على أدوات الدين قبل خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وجمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في يناير و3.5 مليار دولار من بيع صكوك في أكتوبر.

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة الأداة المفضلة لدى السعودية لتنفيذ أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وانفق صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع ما مجموعه 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، وفقا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة غلوبال إس.دبليو.إف المعنية بتتبع هذه الصناديق.

ويخطط الصندوق لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025، مقابل ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار حاليا، وفقا لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان الأسبوع الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.