وقال مصرف الراجحي في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2023، بإجمالي 4.6 مليار ريال (حوالي 1.23 مليار دولار) لعدد أسهم مستحقة للأرباح بواقع 4 مليارات سهم.

وأوضح المصرف في بيانه، أنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2023.

وكان الراجحي قد وزع أرباحا نقدية صافية قدرها 4.6 مليارات ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023 بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد وما يمثل 11.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ وقدره 9.2 مليار ريال، بواقع 2.30 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 23 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.