وأوضح أن الكميات الإضافية المؤكدة "بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز... وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الاحتياطيات في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات.

وكانت سينوبك الصينية، في أغسطس الماضي، قد أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في مشروع الغاز الصخري السعودي الجافورة. ويأتي هذا بالتوافق مع تقرير سابق لوكالة رويترز أفاد بأن شركتي سينوبك وتوتال إنرجيز تجريان مناقشات منفصلة مع شركة أرامكو السعودية للنفط للاستثمار في مشروع الجافورة، وهو أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، باحتياطيات تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام.