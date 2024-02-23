وتستهدف خطة "الاتحاد للطيران" للتوسع إلى تسيير رحلات إلى 125 وجهة بأسطول مكون من أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن انضمام الطائرات الجديدة إلى أسطول الشركة "جزءا أساسيا من استراتيجيتنا للتوسع في الشبكة، وتأتي في وقت مثالي مع استمرارنا في إضافة وجهات جديدة متعددة ورفع عدد رحلاتنا إلى الأسواق الرئيسية".

وأضاف: "تدعم الطائرات الجديدة التزامنا تجاه أبوظبي، حيث تسمح لنا بجلب المزيد من الضيوف لزيارة عاصمة دولة الإمارات، سواء كانت أبوظبي هي وجهتهم النهائية أو كانت محطة ربط أثناء سفرهم عبر شبكتنا المتنامية".

وستعزز طائرات 787-9 الجديدة أسطول الاتحاد للطيران بشكل أكبر مع إطلاق وجهات جديدة خلال الأشهر القادمة، منها بوسطن، الوجهة الأميركية الرابعة للناقلة، في 31 مارس، ونيروبي وبالي إضافة إلى الوجهات الصيفية إلى مدينة نيس في فرنسا ومالقة في إسبانيا وكل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.

وتأتي طائرات الدريملاينر الثلاث الجديدة عقب طائرة بوينغ 787-10 في أكتوبر 2030، مما يعني تعزيز السعة المقعدية لدعم توسع شبكة الاتحاد للطيران.

وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها وهي أوساكا وكوبنهاغن ودوسلدورف في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى كوزهيكود و وثيروفانانثابورام في إقليم كيرالا في الهند في أول يوم من العام الجديد.

وقامت الاتحاد بالتوسع في عدة أسواق من خلال زيادة عدد رحلاتها وتعزيز رحلات الربط على امتداد شبكة وجهاتها.

وتتميز طائرات بوينغ 787 دريملاينر كونها أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمئة مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بحجمها، تشغل "الاتحاد" حاليا 43 طائرة دريملاينر وأسطولا يضم 89 طائرة بما في ذلك طائرات إيرباص A380 و A350 وA320، وبوينغ 777.