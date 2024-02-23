ويأتي ذلك مقارنة بمليوني زائر أجنبي في الشهر نفسه من عام 2023 و1.28 مليون في يناير 2022.

وفي ديسمبر الماضي، أعفت تركيا مواطني 6 دول جديدة من تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة، من بينها دول خليجية، وذلك من أجل تعزيز حركة السياح الوافدين وتنمية إيراداتها من هذا القطاع الحيوي.

يشار أن تركيا احتلت المرتبة السادسة في العالم باستقبال السياح، بعد أن زارها 52.5 ملايين زائر عام 2019، بحسب منظمة السياحة العالمية.

وبحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد استقبلت تركيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، 52 مليونا و742 ألفا و526 زائرا.