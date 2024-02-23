وذكرت الشركة في بيان أن الصفقة تضم في أغلبها طائرات ركاب تجارية حديثة الطراز بمتوسط عمر خمسة أعوام تقريبا.

تضاف هذه الصفقة إلى اتفاق قائم بالفعل بين ماكواري وألافكو لشراء 53 طائرة وطلبية لشراء 20 طائرة بوينج من طراز 737 ماكس مقابل نحو 2.2 مليار دولار.

وقالت الشركة "امتلاك 23 طائرة إضافية سيساهم في تسهيل تحويل أسطول ماكواري إير فاينانس إلى تكنولوجيا أحدث بإضافة نماذج أكثر ترشيدا للوقود من أجل خفض متوسط كثافة انبعاثات الكربون".

وترفع الصفقة العدد الكلي للطائرات التي تعتزم وحدة الطيران التابعة لمجموعة ماكواري شراءها من ألافكو إلى 76 طائرة.