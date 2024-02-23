صعد سهم بي.إيه.إس.إف بنسبة 1.5 بالمئة، بعد أن توقعت شركة الكيماويات العملاقة انتعاش الأرباح الأساسية في 2024، وقالت إنها ستخفض التكاليف السنوية بمليار يورو أخرى (1.1 مليار دولار).

وقاد مؤشر الكيماويات مكاسب القطاعات بارتفاعه بنسبة 0.7 بالمئة.

وبحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

قفز سهم ستاندرد تشارترد البريطاني بنسبة 6.7 بالمئة مع إعلان البنك عن إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار مع ارتفاع الأرباح، لكنه وضع توقعات متواضعة للنمو بشأن الانفتاح على الصين.

وفي المقابل، تراجع سهم أليانز 2.4 بالمئة، بعد أن قالت شركة التأمين الألمانية إن محفظتها العقارية تراجعت 6.2 بالمئة في 2023، إذ أعادت تقييم بعض الممتلكات وباعت أخرى.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الرابع.

ويترقب المتعاملون تعليقات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومنهم كريستين لاغارد رئيسة البنك، للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة.