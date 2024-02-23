وأغلقت المصفاة في عام 2014 عندما استولى عليها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن سيطروا على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.

ويعتبر العراق من كبار منتجي النفط وأعلن هذا الشهر التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف "أوبك+".

وتتراوح صادرات العراق حاليا ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا، بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.