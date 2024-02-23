ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الغرير، قوله، على هامش اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته غرف دبي في مقرها، "ما وصلت إليه أسعار الفائدة من ارتفاع أمر مؤقت وسينخفض خلال الفترة المقبلة مع وصولنا إلى منتصف العام الجاري، ما سيدفع إلى تراجع معدلات الفائدة على الإقراض..سعر الفائدة لا يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمار، فارتفاع سعر الفائدة إلى 5 أو 6 بالمئة يبقى دون مستويات الفائدة في الكثير من الدول كما أنه يدعم تأسيس شركات حقيقية قوية لا تبحث عن السيولة الرخيصة والاقتراض لمجرد أن أسعار الفائدة متدنية".

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية يدعم توجهات النمو ويرسخ لبيئة عمل داعمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، متوقعاً أن ترتفع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5 بالمئة مدعومة بالشراكات الواسعة التي تم ويتم تأسيسها.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية التي تحتاجها مختلف الشركات.

وحول أداء غرف دبي خلال 2023 اعتبر ماحققته غرف دبي في عدد الرخص الجديدة زيادة تاريخية التي ارتفعت بأكثر من 22 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.

وتحدث الغرير عن نمو كبير في تأسيس شركات كبيرة في إمارة دبي، الأمر الذي يرتبط بالبنية التحتية والبيئة المتكاملة في دبي لتكون إمارة جاذبة لمختلف أنواع الشركات سواء المحلية أو الكبرى العالمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرقمية".

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبد العزيز الغرير "بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20 بالمئة من اقتصاد إمارة دبي في 2031".