انتعشت العملة الأميركية هذا العام بعد أن دفعت قوة النمو وبيانات التضخم المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأميركي التيسير النقدي. لكن بعد أن وصلت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، فقد بدأت في الثبات إلى حد كبير.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة إلى 104.06. وكان قد انخفضا إلى 103.43 في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من فبراير، وظل دون مستوى 104.97 الذي سجله في 14 فبراير، والذي كان أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.06 بالمئة إلى 1.0809 دولار. وأظهر مسح اليوم أن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو انحسر في فبراير، مما يشير إلى علامات انتعاش.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني بعد أن جاءت بيانات مسح نشاط الأعمال البريطاني أقوى من المتوقع وأظهرت نموا قويا لشركات الخدمات.

وتقدم الدولار 0.14 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 150.49 ين.

وفي العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.18 بالمئة إلى 51310 دولارات.