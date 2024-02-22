لم تقتصر حسابات الربح والخسارة في تلك الحرب على طرفيها روسيا وأوكرانيا فحسب، بل امتد التأثير ليشمل العالم بأثره؛ فعادة ما تعيد الحروب والنزاعات تشكيل الاقتصاد العالمي، مع تحقيق بعض الدول لمكاسب لتتضرر أخرى وتتكبد الخسائر.

وفي تلك الحرب التي طال أمدها برزت الولايات المتحدة كلاعب أساسي، باستغلالها إمكاناتها من الطاقة ورفع صادراتها من الغاز المسال بشكل خاص إلى أوروبا، وتعزيز فرض نفوذها على القارة العجوز عبر استخدام الطاقة كأداة للضغط، خاصة بعد أن طاردت روسيا بالعقوبات، التي وصفت بأنها الأكبر في التاريخ.

بعد العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا أوقفت بلدان الاتحاد الأوروبي معظم عمليات الشراء المرتبطة بالطاقة من موسكو للضغط اقتصاديا عليها، ووفق ما أعلنت وكالة الجمارك الروسية، تراجعت الصادرات الروسية لأوروبا بأكثر من الثلثين في 2023 مع خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير عمليات شراء النفط والغاز الروسيين.

تراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 بالمئة عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن هيئة الجمارك.

ذكرت الوكالة بأن الصادرات إلى آسيا التي حلّت مكان أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة إلى 306.6 مليار دولار.

على الجانب الآخر، أظهرت بيانات تتبع الناقلات، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية قد بلغت مستويات قياسية العام الماضي.

وبحسب مدير أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في شركة رابيدان إنرجي غروب الاستشارية، أليكس مونتون، فإن الولايات المتحدة كانت الدولة الرائدة في نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2023.

استمرت الولايات المتحدة في تصدير معدلات قياسية من شحنات الغاز الطبيعي المسـال خلال الفترات ربع السنوية من عام 2023.

بلغت الصـادرات خلال الربع الثاني من العام نحو 21.8 مليون طن، ثم تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث إلى 21.5 مليون طن.

لكنها حققت قفزة كبيرة خلال الربع الرابع بوصـولها إلى 25.1 مليون طن، وهو أعلى معدل ربع سنــوي تحققه الولايات المتحدة في تاريخها، بحسب تقرير نشرته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

الغاز يحول أميركا لأكبر مستفيد من الحرب

من جانبه، قال الباحث في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة الأميركية تعد أكثر دولة مستفيدة من الحرب في أوكرانيا، وذلك من خلال عدّة جوانب استراتيجية واقتصادية وسياسية تمثلت فيما يلي:

القضاء على التبعية (الطاقوية) الأوروبية لروسيا، فبعد أن كان اعتماد القارة العجوز توفير نصف حاجتها من الغاز على موسكو، خرجت من عباءتها، لتتحول تلك التبعية إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.

تحولت الولايات المتحدة الأميركية لأكبر مُصدر للغاز المُسال إلى القارة الأوروبية، بفضل الحاجة له، بعد أن أزاحت قطر عن الواجهة لتصبح هي المُصدر الأول للغاز المسال في العالم.

نحو 64 بالمئة من صادرات الغاز المسال بالولايات المتحدة تذهب للقارة الأوروبية، مما ينعكس على الشركات الأميركية المُنتجة، وهو ما يعود على الاقتصاد الكلي الأميركي، خاصة وأن أميركا لديها خطط مستقبلية حتى عام 2028 لمضاعفة إنتاجها من الغاز، لزيادة حجم صادراتها.

بسبب حاجة أوروبا إلى الغاز، فإنها تتجه نحو التبعية للولايات المتحدة الأميركية سياسيًا واقتصاديًا لأعوام قادمة وربما عقد كامل، حتى يتقلص اعتماد القارة الأوروبية على الغاز والاتجاه نحو الطاقة المتجددة.

كانت الشكوك الروسية عند تفجير خط "نورد ستريم 2" الحيوي، والذي كان ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا؛ بأن هذا العمل ناتج عن من لهم مصلحة وقدرة في هذا الأمر مثل "الجانب الأميركي".

استنزاف روسيا في الحرب، بعد أن كانت تمثل التهديد العسكري الأول في العالم، مقابل القدرات العسكرية الأميركية فهي "المنافس الأول في العالم".

وبحسب تقرير أوابك، نجحت أميركا في تحقيق المعدلات المذكورة نتيجة عودة محطة Freeport LNG إلى طور التشغيل الكامل منذ شهر فبراير 2023، بعد توقفه لعدة شهور بسبب الحادث الذي تعرضت له في شهر يونيو من عام 2022 نتيجة تسرب غاز الميثان من أحد خطوط شـحن الغاز الطبيعي المسال.

وبلغ إجمالي ما صـدرته Free Port LNG خلال عام 2023 نحو 13.22 مليون طن، وذلك مقابل 6.3 مليون طن خلال عام 2022، أي بزيادة في الإنتاج بلغت قرابة 7 مليون طن.

انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا

وفي سياق متصل، أكد خبير اقتصاديات النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة الأميركية هي المستفيد الأكبر من الحرب في أوكرانيا، خاصة بعد انقطاع الغاز الروسي عن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى القرار الأوروبي بالاستغناء عن الطاقة الروسية من نفط وغاز، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي أكبر سوق للغاز الطبيعي الروسي حتى أوائل عام 2022.

وأشار إلى أن أوروبا عقب الحرب في أوكرانيا قامت ببناء محطات لاستقبال الغاز المُسال من مصادر مختلفة، منها الجزائر وقطر ومصر، موضحًا أن الحصة الأكبر من هذا الغاز باتت تستقبلها من الولايات المتحدة الأميركية، التي تُعد أكبر منتج ومورد للغاز الطبيعي المسال لآسيا وأوروبا في الوقت الراهن.

وذكر خبير اقتصاديات النفط والطاقة، أنه بحسب بلومبيرغ، فقد بلغ تصدير الولايات المتحدة للغاز نحو 91 مليون طن، وبذلك اجتازت قطر واستراليا‘ إضافة إلى هذا فإن 67 بالمئة من حجم الصادرات الأميركية تذهب إلى أوروبا.

روسيا تفرض سيطرتها على العالم

على النقيض، رأت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة نهى بكر، خلال تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة الأميركية هي الخاسر الأكبر من الحرب في أوكرانيا، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب منها:

الولايات المتحدة بدعمها للحرب في غزة جعلت الانتباه يتحول عن أوكرانيا، وأصبحت روسيا طليقة في الحرب، وبذلك خسرت الولايات المتحدة.

روسيا توطدت قواها في العالم على حساب القوى العظمى وهي "الولايات المتحدة"، ليصبح هناك سيولة في النظام العالمي بعد أن كان أحادي القطبية، وانعكس ذلك خلال فرض روسيا سيطرتها على العالم بعد أن كانت أميركا تمثل القوة السياسية الأولى في العالم.

لم تستطع أوكرانيا أن تحقق تقدمًا رغم دعم الولايات المتحدة لها عسكريًا.

رغم اصطفاف الغرب مع الولايات المتحدة الأميركية ضد روسيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعل ما يشاء ولم يستطع أحد أن يوقفه.

استنزاف روسيا عسكريًا أثر بشكل كبير على اقتصاديات العالم، إضافة إلى الاقتصاد الأميركي، خاصة بدعم أوكرانيا عسكريًا من خلال مدها بالأسلحة والذخائر.

المستفيدون من الحرب الروسية الأوكرانية

وفي السياق ذاته، استبعد الباحث في مؤسسة أميركا الجديدة، باراك بارفي، استفادة الولايات المتحدة اقتصاديًا في الحرب في أوكرانيا، موضحاً في تصريح لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا عسكريًا بمليارات الدولارات .

وأشار إلى أن أميركا تصرف أموالها دون أي فائدة اقتصادية، مضيفًا أن الدول المستفيدة من تلك الحرب هي الصين والهند اللتان تشتريان النفط الروسي بأسعار مخفضة، إضافة إلى أن إيران وكوريا الشمالية تستفيدان من بيع الأسلحة لروسيا.