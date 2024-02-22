ومن المتوقع أن ينتعش النشاط الاستثماري في القطاع العقاري الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024 .

ويشكل الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الأجل موازنة نوعية لتعزيز نمو السوق العقاري وانتعاش أسواق رأس المال.

وذكرت مجموعة "سي بي آر إي" أن مؤشرات ايجارات المكاتب في أوروبا ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2023 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، مع توقعات لمواصلة النمو هذا العام بنسبة تتراوح بين 2إلى 3 بالمئة بالتحديد في أسواق لندن وميلانو وبرشلونه وأمستردام، حيث ستشهد هذه العواصم الأوروبية الزيادة الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى.

وشهدت أوروبا خلال العقد الماضي نموا سكانيا كبير ا مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الوحدات السكنية المختلفة مع تزايد عدد الأسر في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يزيد عدد الأسر في عواصم أوروبا بنسبة 3 بالمئة خلال الأعوام الخمسة القادمة ومن شأن هذا النمو أن يدعم الطلب على السكن بشكل كبير.

و توقعت المجموعة أن يرتفع معدل تأجير المكاتب بنحو 10 بالمئة في 2024، حيث بلغت نسبة الشركات التي تتطلع لموازنة العمل بين المكتب ونظام عن بعد نحو 50 بالمئة، و40 بالمئة نسبة الشركات التي تتطلع للعمل من خلال المكتب لأكثر من 3 أيام في الأسبوع.

ولفتت المجموعة في تقريرها الأخير حول توقعات المشهد العقاري الأوروبي في عام 2024، أن دول اليورو تعاني من نقص المشاريع السكنية وخلال العقد الماضي كان نشاط البناء أقل بنسبة 45 بالمئة ولم يتمكن العرض من مواكبة الطلب "زيادة الطلب وقلة المعروض"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويتأثر القطاع العقاري الأوروبي بعوامل مختلفة التي بدورها قد تؤثر على سرعة نموه، حيث يشكل الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الاجل الذي بدأ في أكتوبر 2023 عاملا رئيسيا لزيادة الطلب على مختلف الوحدات العقارية ونمو الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتحظى المشاريع العقارية التي تتبع السياسات البيئية بأولوية عالية للمستثمرين والمشترين، حيث تلعب الاستدامة دورا قويا في التأثير على القرارات العقارية بمختلف وحداتها نظرا لتوجهم في البحث عن الأعمال التي تواكب الاهتمامات البيئية والاجتماعية.