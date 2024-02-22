تسهم "شركة آلات"، وهي واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في دفع عجلة الابتكار والتصنيع بالمملكة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لتكون رائداً وطنياً جديداً ومركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وستعمل الشركة على التصنيع المتقدم ضمن أكثر من 30 فئة موزعة على 7 وحدات أعمال، كما تعتزم "آلات" استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزاً.