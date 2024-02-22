وقال البنك في افصاح له على موقع البورصة الأردنية: "التزاما منا بأعلى معايير الشفافية، فقد تم الإفصاح عن ذلك في هذه المرحلة المبكرة، مع تأكيدنا على أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسات المبدئية، وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها مستقبلا".

ويبلغ رأسمال البنك الأردني الكويتي 150 مليون دينار (211.5 مليون دولار)، في حين يبلغ رأسمال بنك الاتحاد 200 مليون دينار.

وتمتلك الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 20 بالمئة من بنك الاتحاد، في حين تمتلك شركة الروابي المتحدة القابضة التابعة لشركة كيبكو حوالي 51 بالمئة من رأسمال البنك الأردني الكويتي.