ووقعت "فيتجيت إير" اتفاقا مبدئيا مع "إيرباص" لشراء 20 طائرة من طراز إيه 330-900 العريضة البدن والتي ستحل مكان أسطولها الحالي من طائرات إيه 330-300، وفق بيان للمجموعة الأوروبية العملاقة.

وقال المسؤول في "إيرباص"، كريستيان شيرر: "نتطلع إلى العمل مع (فيتجيت) في المرحلة التالية من عملية توسيع الشركة الناقلة".

وستشكّل هذه الطلبية أكبر عملية شراء على الإطلاق لـ"فيتجيت" لطائرات ذات بدن عريض، وفق الشركة.

وقال بونوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في "إيرباص"، إن الشركة تتوقع إبرام الصفقة "في الأسابيع القليلة المقبلة" على أن تكون أول عملية تسليم في العام 2026.