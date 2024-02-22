ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.

وزاد اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.14 بالمئة إلى 1.0835 دولار، وكسب الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2647 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين بواقع 0.04 بالمئة لكنه عاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.23 ين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 103.81 نقطة. وخسر حتى الآن خلال الأسبوع أكثر من 0.4 بالمئة في ظل تراجعه الأخير بسبب الانخفاض العالمي في عائدات السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعزز محضر الاجتماع الأحدث للسياسة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر أمس الأربعاء التوجه الذي يرى أن المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لتخفيض أسعار الفائدة.

وزاد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار أميركي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6205 دولار.