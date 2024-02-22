وأغلق المؤشر في ختام جلسة الخميس عند 39098.68 نقطة بارتفاع بلغ 2.2 بالمئة، بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.

وتمكن المؤشر من الوصول، في وقت سابق خلال الجلسة، إلى 39156.97 نقطة، متجاوزا أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر 1989.

وظل المؤشر يحوم لأسابيع حول أعلى مستوى له خلال 34 عاما.

وسجل المؤشر رقمه القياسي السابق البالغ 38915.87 نقطة في 29 ديسمبر 1989، أي بعد أكثر من جيل في ذروة طفرة اليابان في مرحلة ما بعد الحرب.

بعد بلوغه الذروة، ومع قيام البنوك بشطب حوالي 100 تريليون ين من الديون المعدومة، تراجع المؤشر عن مستوياته القياسية لسنوات عديدة - حيث انخفض إلى أقل من 8200 عام 2011 بعد الكوارث الثلاثة المتمثلة في زلزال هائل، وتسونامي، وانهيارات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية لتوليد الكهرباء في شمال شرق اليابان.

لكن السوق سجلت مكاسب ضخمة في الأشهر الأخيرة، مدعومة بالاهتمام القوي من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون معظم حجم التداول في بورصة طوكيو.

وقال تسوتومو يامادا كبير محللي السوق لدى أو كابوكوم للأوراق المالية في طوكيو "بالنسبة لنا كمتعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيرا من الانكماش وأن عالما جديدا قد انفتح".

ارتفع المؤشر بنحو 17 بالمئة هذا العام بعد ارتفاعه 28 بالمئة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداء.

التفاؤل بشأن مكاسب إنفيديا

استفاد السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين الذي عاد إلى ما يقرب من 150 ين لكل دولار بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم إنفيديا ستة بالمئة الليلة الماضية بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم طوكيو إلكترون ستة بالمئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 بالمئة.

وارتفع سهم سكرين هولدينجز بأكثر من عشرة بالمئة، في حين ارتفع سهم سوفت بنك جروب المعني بالاستثمار في الذكاء الصناعي أكثر من خمسة بالمئة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمئة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.