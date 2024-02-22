وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2 بالمئة فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.8 بالمئة.

وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.2 بالمئة بالنسبة إلى "الصحة"، وارتفاع قدره 4,3 بالمئة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق".

وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي بـ0.3 في المئة بالمقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه، وبـ2.9 بالمئة مقارنة مع يناير 2023.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.