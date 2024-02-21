وبحسب بيان من مجلس الوزارء المصري، فقد تم تخصيص قطعة أرض للشركة لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65 بالمئة لإقامة نشاط عمراني و35 بالمئة لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق.

وذكر البيان أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية، ناصر ميشيل فؤاد، إنه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانا بنسبة 65 بالمئة من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانا بنسبة 35 بالمئة من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء أول كليات: طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنغهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنغهام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن المشروع يشمل أيضا إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة 76 غرفة.

كما يضم المشروع أيضا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من 2000 فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.