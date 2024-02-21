وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه بموجب مذكرة الشروط الموقعة في روما، ستمتلك إيدج 51 بالمئة من المشروع المشترك الذي سيتخذ من أبوظبي مقرا له، في حين ستتولى فينكانتيري مهام التوجيه الإداري.

وأضاف البيان أن المشروع المشترك سيساهم "في تعزيز قدرة إيدج بشكل كبير على تصميم وبناء الفرقاطات والسفن الكبيرة الأخرى إلى جانب توسيع نطاق عملياتها".

وتابع أنه "سيجري منح المشروع المشترك حقوقا أساسية للطلبات من خارج حلف شمال الأطلسي، للاستفادة بالكامل من جاذبية الاتفاقيات الثنائية الحكومية لدولة الإمارات وحزم تمويل ائتمان الصادرات، إلى جانب عدد من الطلبات الاستراتيجية المقدمة من أعضاء محددين في الحلف".

وذكرت فينكانتيري وإيدج: "يطمح المشروع المشترك إلى تطوير برنامج تحت الماء للغواصات متوسطة الحجم".

يذكر أن شركة فينكانتيري تاريخاً حافلاً وخبرات واسعة، حيث قامت ببناء أكثر من 7 آلاف سفينة، كما تعتبر مورداً رئيسياً للعديد من القوات البحرية وقطاع السفن السياحية.