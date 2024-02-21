وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من الخارج.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز "انخفض مؤشر الدولار قليلا لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء للملاذ الآمن أيضا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

ويصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير بحلول الساعة 1900 بتوقيت غرينتش وقد يحمل مزيدا من المؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته رويترز، رجحت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد المشاركين في الاستطلاع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو. ومع ذلك، يكمن الخطر الأكبر في أن يحدث الخفض الأول لسعر الفائدة في وقت لاحق عما كان متوقعا.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وعلى الرغم من التقدم "الملحوظ" في كبح التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في الاحتياطي الفيدرالي من تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.4 دولار للأونصة، وزادت أسعاره لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2039.1 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 903.58 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.7بالمئة إلى 981.82 دولار للأونصة. وصعدت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 23.14دولار للأونصة.