وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، هبوط الصادرات السلعية في ديسمبر إلى التراجع في الصادرات البترولية بمقدار 13.5 مليار ريال، بنسبة 15.8 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 72.0 مليار ريال، مقابل 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.4 بالمئة، في شهر ديسمبر 2022 إلى 73.1 بالمئة في شهر ديسمبر 2023.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2023 بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 3.6 بالمئة.

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023 ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة عن شهر ديسمبر 2022، حيث سجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليارريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3 بالمئة فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2 بالمئة في نفس الفترة.

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 3.9 مليار ريال، وبنسبة 17.2 بالمئة، بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2023.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر ديسمبر 2023 بنسبة 7.1 بالمئة بمقدار 4.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 60.4 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023، مقابل 64.9 مليار ريال في شهر ديسمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 10.1 بالمئة.

وبلغ فائض الميزان التجاري السعودي نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4%.

الربع الأخير 2023

وفي تقرير منفصل، قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الصادرات السلعية في الربع الرابع 2023، قد هبطت بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع عام 2022. حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال (حوالي 79.5 مليار دولار) في الربع الرابع 2023، منخفضة عن 348.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 49.2 مليار ريال ، بنسبة 17.8 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 226.8 مليار ريال، مقابل 276 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.3 بالمئة في الربع الرابع عام 2022 إلى 76.1 بالمئة في الربع الرابع عام 2023. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث 2023 بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 0.8 بالمئة.

وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمئة، عن الربع الرابع 2022، حيث سجلت 71.1 مليار ريال، مقابل 71.9 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 9.2 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.1 بالمئة في نفس الفترة.

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.9 مليار ريال، وبنسبة 2.7 بالمئة، بالمقارنة مع الربع الثالث 2023.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة بمقدار 5.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 201.4 مليار ريال في الربع الأخير 2023، مقابل 196 مليارا في الربع المقابل من 2022، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق بمقدار 1.9 مليار وبنسبة 0.9 بالمئة.

وبلغ فائض الميزان التجاري في الربع الأخير من العام الماضي 97 مليار ريال، مقابل 152 مليارا في الربع الأخير من العام 2022.