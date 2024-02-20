وأضافت الشركة أنها ستتعاون أيضا مع شركة داهوا تكنولوجي الصينية والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)، وستدعم الشركتين في تقليل انبعاثاتهما والتحرك نحو التصنيع الخالي من الكربون.

وكشف أميت ميدا الرئيس التنفيذي لشركة آلات والمعين في وقت سابق من الشهر الحالي عن الشراكات الجديد خلال فعالية في الرياض.

وتستهدف شركة آلات استثمار 100 مليار دولار في المملكة بحلول 2030، وستقوم بإنتاج الصناعات والإلكترونيات المتقدمة في أكثر من 30 فئة من المنتجات.

ومن المتوقع أن تساهم الشركة بنحو 9.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030 وأن توفر 39 ألف فرصة عمل مباشرة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تشير تقديرات إلى أن أصوله بلغت نحو 718 مليار دولار في سبتمبر الماضي، هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها السعودية لدفع خططها الطموحة للتخلص من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد.

وعمل أميت ميدا في السابق في شركة ديل حيث أشرف على النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان.