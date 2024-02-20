وقالت شركة الطيران المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي في نوفمبر إنها أجرت محادثات لتقديم طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن وتتوقع أن تعلن عن الطلبية قريبا، إلا أنه لم يتم تحديد إطار زمني لذلك.

وأنشأت السعودية شركة طيران الرياض في إطار خطة تهدف لتنويع اقتصاد السعودية.

وقال بيلو في تصريحات في نوفمبر الماضي إن طيران الرياض تعتزم تشغيل حوالي 170 طائرة بحلول عام 2030.