وقد بيعت 92 ألفاً و741 سيارة كهربائية في يناير بالاتحاد الأوروبي، في زيادة بنسبة 28.9 بالمئة خلال عام، وحصة سوقية بلغت 10.9 بالمئة في يناير.

وتأثرت مبيعات السيارات الكهربائية بشدة بالإلغاء المفاجئ للحوافز البيئية التي كانت تمنحها ألمانيا للأفراد من خلال تقديم دعم مالي لشراء هذه المركبات التي لا تزال أكثر تكلفة بكثير من نظيراتها الحرارية.

محركات الديزل، التي تتراجع مبيعاتها بشكل مطرد منذ سنوات، وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 4.9 بالمئة خلال عام واحد، عادت لتتقدم على المحركات الكهربائية إذ سجلت حصة سوقية تبلغ 13.4 بالمئة.

كذلك، تراجعت حصة السيارات الهجينة (البنزين والديزل) بشكل طفيف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 28.8 بالمئة من السوق، خلف السيارات العاملة بالبنزين مع 35.2 بالمئة.

ومع احتساب جميع أنواع المحركات، بقيت السوق الأوروبية عند مستوى منخفض جداً مع بيع 851 ألفاً و690 مركبة بزيادة نسبتها 12.1 بالمئة مقارنة يناير 2023 الذي سجّل أصلاً مبيعات منخفضة للغاية، في تباطؤ مرده إلى نقص الرقائق الإلكترونية ومشكلات لوجستية.