وأضاف وانغ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن الصين تعتبر الاتحاد الأوروبي "قوة مهمة في النموذج متعدد الأقطاب" وتدعم التكامل الأوروبي وتطوير الاتحاد الأوروبي ونموه وكذلك تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.

وتابع قائلا "طالما عززت الصين والاتحاد الأوروبي التضامن والتعاون، فلن تحدث مواجهة مع التكتل".

جاءت تصريحات وانغ خلال اجتماع مع بيدرو سانتشيث رئيس الوزراء الإسباني في مدريد أمس. كما التقى نظيره الإسباني، وملك إسبانيا فيليبي السادس.

وقال وانغ إن الصين مستعدة للحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى مع إسبانيا وتعزيز التضافر فيما يتعلق باستراتيجيات التنمية وتعميق التعاون القائم على تبادل المنفعة.

وينتهج الاتحاد الأوروبي سياسة تقوم على تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر التكتل إليها بمزيد من الشك بسبب علاقات بكين الوثيقة مع روسيا.