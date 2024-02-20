جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، الإثنين، على هامش مؤتمر "ايجبس 2024".

‏‎وخلال اللقاء، أثنى الرئيس المصري على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامي في مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدا الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال.

‏‎وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة، كما أشار إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، مشيدا بعمل الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

‏‎ وقال موراي أوشينكلوس، إن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، حيث تضع الشركة مصر كأولوية في مجال الاستكشاف، وذلك لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي، ودعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة.