واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش. وكانت معظم الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.10 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أربعة بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير غدا الأربعاء.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة المركزي الأميركي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في البنك من تأخر تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وبددت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأميركية التي جاءت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بشأن خفض سعر الفائدة الاتحادية في مارس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية.