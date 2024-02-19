وخلال حفل وضع حجر الأساس، الذي حضره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم عرض فيلم وثائقي حول المشروع الذي يعتبر واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا.

وسبق أن تم الإعلان عن المشروع في عام 2019، والذي يسلط المشروع الضوء على كيفية توسع منتجي النفط في الشرق الأوسط بشكل أكبر في مجال البتروكيماويات، المستخدمة في إنتاج البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف، للانتقال إلى أسواق جديدة وإيجاد مصادر دخل جديدة بخلاف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي.

ستمتلك شركة قطر للطاقة، التابعة للدولة، حصة 70 بالمئة في المشروع مع شركة "شيفرون" التي تمتلك 30 بالمئة بموجب الاتفاقية الموقعة في يناير 2023.

ووفق بيان سابق لشركة قطر للطاقة، فإن تكلفة المشروع تقدر بنحو 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وأن يبدأ الإنتاج في عام 2026.