جاء ذلك حديث السيسي، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

ويستمر مؤتمر "إيجيبس 2024" يومين يتناول للطاقة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وقال السيسي إن "معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة"، بحسب المصدر ذاته.

وأرجع الرئيس المصري سببب ذلك إلى "الأزمات"، قائلا إن "مصر واجهت تداعيات فيروس كورونا عامين، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان"، وفق كلمته التي بثتها قنوات محلية.

وأضاف: "والآن مع قطاع غزة، وترون الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50 بالمئة"، مؤكدا أنه "لا يشكو ولكن يتحدث عن واقع".

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وفي يناير الماضي، أوردت وكالة "بلومبرغ" أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعما لغزة سيتوقف حال وقف الحرب الإسرائيلية المندلعة ضدها منذ 7 أكتوبرالماضي.