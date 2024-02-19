وفي كلمة ألقاها في قمة شانغي للطيران عشية معرض سنغافورة للطيران، قال والش إنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3 بالمئة سنويا على مدار العشرين عاما القادمة، ومن المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال تلك الفترة.

وأضاف أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي، قال هذا الشهر إن السفر الجوي واصل انتعاشه في شهر ديسمبر الماضي، واقترب إجمالي حركة السفر لعام 2023 أكثر من ملامسة مستويات الطلب قبل وباء كورونا.

ووفق بيان صحفي صادر عن "إياتا"، مطلع الشهر الجاري، فقد ارتفع إجمالي حركة السفر في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9 بالمئة مقارنة بعام 2022، وبلغت حركة السفر لعام 2023 بأكمله 94.1 بالمئة من مستوياتها في 2019.