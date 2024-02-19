السوق السعودية ستكون الخامسة التي تدرج شركة "جي إف إتش" أسهمها فيها، إلى جانب أسواق دبي وأبوظبي والكويت والبحرين.

وتعمل مجموعة "جي إف إتش المالية" في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية الإسلامية، وهي تدير حاليا أكثر من 21 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وخلال العام الماضي، بلغت الأرباح الصافية للمجموعة 102.86 مليون دولار، بزيادة حوالي 14 بالمئة، بحسب بيان سابق من الشركة.