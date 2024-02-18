وقالت "نادك" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن الربح التشغيلي قد بلغ 344.5 مليون ريال في 2023، مقابل 147 مليون ريال في السنة التي سبقتها بزيادة 134 بالمئة.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة 3.59 مليار ريال في السنة الحالية مقابل 1.29 مليون ريال في السنة الماضية بزيادة 177.4 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم في السنة الحالية 1.77 ريال مقابل 0.61 ريال في 2023.

وبحسب بيان الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

بيئة السوق المستقرة والأداء التجاري القوي التي مكنت الشركة من تحقيق أرباح بقيمة 302.06 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الأرباح مقارنة بالسنوات السابقة.

الإيرادات:

أثمر الأداء الايجابي للشركة في السوق السعودي وأسواق الخليج الى تسجيل نمو في إيرادات الشركة للعام الحالي بنسبة 18.66 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى النمو في قطاع الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.20 بالمئة ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 6.03 بالمئة.

تكلفة المبيعات:

إنخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 7.02 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنخفاض المواد المستهلكة بسبب انخفاض اسعار المواد وأيضا بسبب زيادة فعالية الانتاج.

إيرادات / (مصاريف) أخرى، صافي:

خلال العام الحالي، حصلت الشركة على دعم حكومي لمرة واحدة مرة واحدة بقيمة 19.46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة.

حصة من نتائج المشروع المشترك:

قامت الشركة خلال السنة الحالية بالإعتراف بحصتها في أرباح نتائج المشروع المشترك بمبلغ 21,74 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 3.30 مليون ريال سعودي في العام السابق.

مصروف الزكاة:

خلال السنة الحالية، تم الإنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات 2014 الى 2018، وعليه قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال سعودي.

على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في العام الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال على النحو التالي:

مصاريف البيع والتسويق:

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 14.62 بالمئة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة التوزيع وزيادة الإنفاق في الأنشطة التسويقية والمصاريف الترويجية. في حين انخفضت مصاريف البيع والتسويق كنسبة من المبيعات بنسبة 0.62 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

مصاريف عمومية وإدارية:

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 53.36 بالمئة مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين وأتعاب الاستشارات المهنية. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إنفاق الشركة على المشاريع الإستراتيجية المستقبلية.

مخصص المدفوعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى:

خلال العام الحالي بلغ مخصص الإعانة مبلغ قدره 40.5 مليون ريال سعودي مقابل 7.1 مليون ريال سعودي للعام السابق.

شطب/خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات:

خلال العام الحالي قامت الشركة بالإعتراف بخسائر إنخفاض في أصول ومشاريع تحت التنفيذ بطيئة الحركة بقيمة 24.03 مليون ريال سعودي.

تكاليف التمويل:

ارتفعت تكاليف التمويل خلال العام الحالي بنسبة 55.67 بالمئة مقارنة بالعام السابق نتيجة للزيادة في معدل الفائدة بسبب الزيادة في أسعار الإقراض بين المصارف السعودية (سايبور).