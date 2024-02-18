وقال البنك في بيان على موقع "تداول" إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهما، كما أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأربعاء 6 مارس.

وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 25 فبراير 2024 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023.

هذا وقد سبق للبنك السعودي للاستثمار توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 400 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام المالي 2023 للمساهمين المسجلين.

يذكر أن البنك كان قد سجل أرباحا سنوية بواقع 1.7 مليار ريال وبنسبة نمو 17 بالمئة.

زيادة رأس المال بواقع 25 بالمئة

في سياق متصل، أوصى البنك بزيادة رأس ماله عبر منح أسهم لمساهمي البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وقال البنك في بيان منفصل على "تداول السعودية"، إن نسبة زيادة رأس المال 25 بالمئة لتصبح قيمة رأس المال 12.5 مليار ريال، مقابل 10 مليارات ريال قبل الزيادة.