وعكست أسعار العقود الآجلة للذهب، مسارها نحو الصعود عند تسوية الجمعة، بنسبة 0.5 بالمئة أو 10.6 دولار لتصل الأونصة إلى 2025.5 دولار، بعد أن تراجعت إلى 2006.6 دولار، لتقلص خسائر المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع عند 0.7 بالمئة.

في غضون ذلك، استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 104.27 نقطة محققا ارتفاعا أسبوعيا طفيفا بنحو 0.16 بالمئة، ومنذ بداية العام بنحو 3 بالمئة.

أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير. وأظهر تقرير آخر الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.



وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إيفريت ميلمان، كبير محللي السوق في جينزفيل كوينز، إنه نظرًا لأنه من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، فمن المحتمل أن يواجه الذهب صعوبات في الارتفاع.

وأضاف أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قوي إلى حد ما، مما يشير إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للذهب متوقعا أن تنخفض أسعار الذهب بشكل أكبر إلى مستوى 1960 دولارًا.

تراجع المستثمرون عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأميركية من مارس إلى يونيو. وتسعر الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 73 بالمئة للخفض في يونيو، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من CME.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك الخميس إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم احتمال خفض أسعار الفائدة، وأشار أيضا إلى أنه توقع تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024.

على الرغم من الهبوط العالمي للذهب خلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب الفعلي في الهند ارتفاعًا ملحوظًا. وصلت علاوات الذهب في الهند إلى أعلى مستويات لها في أكثر من أربعة أشهر مع تحسن الطلب، حيث قام صاغة المجوهرات بتخزين المخزون استعدادًا لموسم الزفاف.