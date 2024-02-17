وشركة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي "آول3ميدیا" هي المسؤولة عن إنتاج مسلسلات شهيرة مثل Fleabag و Squid Game: The Challenge، وذلك من شركة Warner Bros Discovery و Liberty Global.

وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر قليلة فقط من موافقة "ريد بيرد آي.إم.آي"، وهي مجموعة استثمارية يديرها المدير الإعلامي الأميركي جيف زوكير، والمصرفي السابق في غولدمان ساكس جيري كاردينالي، وهو أيضا مؤسس شركة "رد بيرد كابيتال بارتنرز"، المالكة لنادي "إيه سي ميلان" الإيطالي، على شراء صحيفة تليغراف العريقة "Telegraph" ومجلة "سبيكتاتور" Spectator البريطانيتين.

ومنذ تأسيسها كمشروع مشترك قبل عام بين شركة Redbird Capital Partners التي يملكها كاردينالي وشركة (IMI) International Media Investments ومقرها أبوظبي، أبرمت المجموعة خمس صفقات.

وسيصبح جيف زوكير، الرئيس السابق لشبكة CNN والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة RedBird IMI، رئيسا لمجلس إدارة شركة All3Media. وستواصل جين تيرتون، الرئيسة التنفيذية لشركة All3Media، وسارة جايتر، الرئيسة التنفيذية للعمليات، قيادة الشركة.

وقال زوكر: "تعد All3Media واحدة من شركات المحتوى الرائدة عالميا، وهذا يمنحنا منصة رائعة لمواصلة تنمية محفظتنا المتنامية".

وتابع قائلا: "إن الطلب على العروض الجديدة واستمرار المسلسلات الحالية، سواء النصية وغير النصية، يجعل All3Media مناسبة تمامًا لنا."

من جانبها قالت جين تيرتون، الرئيسة التنفيذية لشركة All3Media "تظل استراتيجيتنا هي العمل مع أفضل المواهب في العالم، وتطوير وإنتاج برامج عالية الجودة وذات الشعبية، وسيكون دعم RedBird IMI واستثماراتها عاملا أساسيا في مساعدتنا على تحقيق ذلك."

وتمثل هذه الصفقة نجاحا كبيرا لشركة "وارنر براذرز" Warner Bros و"ليبرتي غلوبال" Liberty، التي استحوذت على All3Media في عام 2014 مقابل 550 مليون جنيه إسترليني.

كما تعتبر الصفقة أيضًا رهانًا على المستقبل البعيد لقطاع إنتاج التلفزيون الذي يواجه ضغوطًا بسبب تخفيض شركات البث الإنفاق على البرامج الجديدة وسط تراجع أوسع في إيرادات الإعلانات.

في المملكة المتحدة، أعلنت كل من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وآي تي في، والقناة الرابعة عن حملات لخفض التكاليف، مما أدى إلى فقدان مئات الوظائف نتيجة لذلك، في حين أن شركات البث الدولية مثل نيتفليكس وأمازون تقوم بتكليف عدد أقل من البرامج.

RedBird IMI تتغلب على منافسين آخرين

تفوقت شركة RedBird IMI على العديد من المتنافسين في صفقة All3Media، بما في ذلك مجموعة إنتاج التلفزيون الفرنسية Banijay، وسوني، وشركة The North Road Company، وهو استوديو يديره رئيس مجموعة Fox السابق بيتر تشيرنين.

كانت قناة ITV أيضًا من بين مقدمي العروض لشركة All3Media - حيث اعتبرت كل منهما شركة Liberty Global كمساهم - لكن لم تتمكن من الاتفاق على الشروط المالية.

كاردينالي يرى الصفقة امتدادًا لاستراتيجية الاستثمار

صرح جيري كاردينالي، المؤسس والشريك الإداري لشركة "رد بيرد كابيتال بارتنرز"، قائلًا: "يشكل الاستحواذ على All3 امتدادًا لرؤية الاستثمار الخاصة بنا والتي تركز على منشئي ومالكي المحتوى العالمي وأصحاب الملكية الفكرية."

خضعت شركة RedBird IMI للتدقيق الحكومي بعد سيطرتها على صحيفة Telegraph ومجلة The Spectator في أواخر العام الماضي.

وافقت RedBird على سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون جنيه إسترليني للمالكين الأصليين لمجموعة تلغراف صحيفة Telegraph، وهم عائلة باركلي، الأمر الذي دفع مجموعة لويدز المصرفية للسيطرة على الأصول.

خاضت شركة RedBird IMI فورة استثمارات خلال الأشهر الأخيرة، وتشمل: