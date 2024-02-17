وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أكبر من المتوقع في يناير، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم بعد شهور من التباطؤ.

وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضا أسبوعيا بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية.

تحركات الأسعار

تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.18 نقطة أو 0.49 بالمئة ليغلق عند 5005.15 نقطة.

بينما خسر المؤشر "ناسداك" المجمع 132.38 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 15775.65 نقطة.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 149.48 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 38623.64 نقطة.