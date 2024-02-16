تحركات الأسعار

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في عامين بقيادة أسهم شركات التعدين، والتي قفزت 2.5 بالمئة هذا الأسبوع ولامست أعلى مستوى في أسبوعين.

وفي أسبوع، ارتفع "ستوكس 600" بنسبة 1.25 بالمئة.

وحام المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية حول أعلى مستوياته في 23 عاما، مع توقع المستثمرين ببدء المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في أبريل.

وواصل المؤشران الألماني والفرنسي مكاسبهما وصولا إلى مستوى جديد.

وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني على نظراءه في أوروبا خلال اليوم مرتفعا 1.5 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.

وعززت ثقة المستثمرين أيضا تصريحات فرانسوا فيلروي دو جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأن هناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل البنك المركزي الأوروبي لا يتأخر لفترة طويلة عن أول تخفيض لسعر الفائدة هذا العام.

وقفز سهم شركة ميتسو 9.0 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات التعدين الفنلندية عن زيادة في أرباح الربع الرابع وأعطت توقعات متفائلة لشركة التجميع التابعة لها.

وصعد سهم ناشيونال ويستمنستر بنك 7.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك البريطاني عن أرباح 2023 والتي تجاوزت التوقعات.

وانخفض سهم إيني 3.1 بالمئة رغم إعلان مجموعة الطاقة الإيطالية عن صافي ربح معدل في الربع الرابع قدره 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.