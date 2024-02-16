وقال ديسكالزي إن مصر تبدي موقفا إيجابيا تجاه الشركات التي تستثمر في البلاد.

وأوضح في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد إعلان نتائج الشركة: "هناك زيادة هامشية صغيرة، لكن مصر تدفع، ربما أقساط بسيطة، لكنهم يدفعون، هناك استعداد لحماية المستثمرين"، بحسب تعبيره.

وقال جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية إن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر تأثرت بالتصعيد في غزة العام الماضي، ما انعكس على قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف بروسكو: "بالنسبة لشركة إيني، شهدنا ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر ونتوقع ثماني إلى عشر شحنات في الأشهر المقبلة".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.