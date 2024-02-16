وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقابل توقعات بأن يتراجع إلى 0.6 بالمئة، وذلك من مستواه المسجل في ديسمبر عند 1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أميركا خلال يناير إلى 0.3 بالمئة، مقابل -0.1 بالمئة في ديسمبر.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 21.41 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 38751.71 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا بواقع 1.40 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 5031.13 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 4.26 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 15910.43 نقطة.