ووصلت قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 16.4 مليار دولار في الشهر الماضي، مقابل13.1 مليار دولار قبل عام، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويمثل رقم يناير ارتفاعا على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، وأول زيادة مزدوجة الرقم منذ مايو 2022.

وتراجعت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي في يناير لتصل إلى 11.9 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.5 مليارات دولار في هذا القطاع.

وارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 53 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 9.4 مليارات دولار في يناير، حيث ارتفعت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل حاد بنسبة 90.5 بالمئة.

وسجلت صادرات الرقائق زيادة مزدوجة الرقم للشهر الثالث على التوالي.

ويعزى التعافي إلى ارتفاع متوسط السعر الفصلي لذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) سعة 8 غيغابت للشهر الرابع على التوالي بعد انخفاض مستمر منذ الربع الثالث من عام 2021، بحسب الوزارة.

وارتفعت مبيعات شاشات العرض في الخارج بنسبة 2.6 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها للشهر السادس على التوالي، وذلك بفضل زيادة الطلب على شاشات أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

كما ارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات بنسبتي 33.6 بالمئة و27.6 بالمئة لتصل إلى 840 مليون دولار و200 مليون دولار على التوالي.

لكن صادرات الهواتف المحمولة تراجعت بنسبة 20.1 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، قفزت الصادرات الصين وهونغ كونغ بنسبة 43.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.5 مليارات دولار، مسجلة زيادة للشهر الثالث على التوالي.

وارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 11.6 بالمئة إلى 2.5 مليار دولار بفضل ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات والهواتف المحمولة، وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.9 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار مع زيادة الطلب على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.

كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان بنسبتي 1.9 بالمئة و1.5 بالمئة إلى 900 مليون دولار و310 ملايين دولار على التوالي.