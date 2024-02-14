وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات 30 بالمئة في عام 2023 إلى 1.22 مليار دينار مقارنة مع 1.74 مليار في العام السابق.

وأظهرت بيانات الشركة، التي تأسست عام 1949، أنه بالرغم من الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت شركة مناجم الفوسفات أعلنت في سبتمبر من العام الماضي، أنها تمكنت، لأول مرة في تاريخها بعد مفاوضات حثيثة، من تحديد أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الرابع من عام 2023 مع إحدى أكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك، حيث تعاقدت على بيع 100 ألف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الرابع من 2023، بزيادة 135 دولار للطن عن السعر السابق، وقد بلغ السعر العالمي السابق 850 دولار للطن.

وأكدت الشركة، أن هذه الخطوة تعزز مكانتها للعب دور أساسي في السوق العالمي لتحديد سعر حامض الفوسفوريك وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك سينعكس على الوضع المالي للشركة وأسعار منتجاتها من الفوسفات والأسمدة.